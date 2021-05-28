У Кременчуці дитина потрапила під колеса авто

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Вчора, 27 травня, ввечері під колеса автівки в районі скверу Бабаєва потрапила дитина.

За словами свідків, дитина каталася на самокаті і буквально вискочила на дорогу.

За офіційними даними, потерпілого забрала «швидка».