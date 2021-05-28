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У Кременчуці дитина потрапила під колеса авто

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 33

 

ДТП сталася біля скверу ім. Бабаєва

Вчора, 27 травня, ввечері під колеса автівки в районі скверу Бабаєва потрапила дитина.

За словами свідків, дитина каталася на самокаті і буквально вискочила на дорогу.

За офіційними даними, потерпілого забрала «швидка».

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: google
Теги: дтп дитина
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