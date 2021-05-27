Правоохоронець з Полтавщини попався на хабарі у $200 тисяч

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 522

Йому заплатили за працевлаштування на керівну посаду

Двісті тисяч доларів США за допомогу у працевлаштуванні на керівну посаду в Північно-Східне міжрегіональне головне управління Державної інспекції містобудування України заплатив полтавець правоохоронцю з Полтавщини.

За даними прокуратури, хабарника затримали під час передачі коштів (ст. 208 КПК України).

Злочин кваліфікували як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.