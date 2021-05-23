Вночі 23 травня сталася пожежа в приватному будинку Кременчука

23 травня, о 01.01, на телефон «101» поступила інформація про пожежу на вулиці Сумській Автозаводського району Кременчука. За інформацією Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС, горів приватний будинок на двох власників.
Через 5 хвилин після отримання повідомлення рятувальники прибули на місце події, а о 01.50 пожежу вдалося ліквідувати.
Вогонь знищив три пластикові вікна, гіпсокартонну стелю та стіну, меблі, телевізор та побутові речі. Закопчено стіни у кімнаті площею 16 м².
Точна сума нанесених збитків та причина пожежі встановлюється.
На місці працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області.