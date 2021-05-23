Надзвичайні новини

Вночі 23 травня сталася пожежа в приватному будинку Кременчука

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 188

 

Згоріла кімната площею 16 м²

23 травня, о 01.01, на телефон «101» поступила інформація про пожежу на вулиці Сумській Автозаводського району Кременчука. За інформацією Кременчуцького міськрайонного ГУ ДСНС, горів приватний будинок на двох власників.


Через 5 хвилин після отримання повідомлення рятувальники прибули на місце події, а о 01.50 пожежу вдалося ліквідувати.


 


Вогонь знищив три пластикові вікна, гіпсокартонну стелю та стіну, меблі, телевізор та побутові речі. Закопчено стіни у кімнаті площею 16 м².


Точна сума нанесених збитків та причина пожежі встановлюється.


На місці працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: пожежа ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх