П'янючий керманич без водійського посвідчення їздив Кременчуком

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Алкоголь у крові 33-річного чоловіка у 6 разів перевищував норму

13 травня на вулиці Ярмарковій поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2103 за порушення правил дорожнього руху, а за його кермом виявився п'янючий водій.





За даними патрульної поліції Кременчука, під час спілкування з 33-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та з’ясували, що в чоловіка водійське посвідчення відсутнє взагалі.





Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,2 ‰, що майже у 6 разів перевищує допустиму норму.





Патрульні склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.