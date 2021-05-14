П'янючий керманич без водійського посвідчення їздив Кременчуком

13 травня на вулиці Ярмарковій поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2103 за порушення правил дорожнього руху, а за його кермом виявився п'янючий водій.
За даними патрульної поліції Кременчука, під час спілкування з 33-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та з’ясували, що в чоловіка водійське посвідчення відсутнє взагалі.
Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,2 ‰, що майже у 6 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.