Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві зіткнулися мікроавтобус і «швидка»

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 221

 

Ford Transit перекинувся на дах

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 травня близько 8.00 у Полтаві, на перехресті вулиць Раїси Кириченко та Героїв-Чорнобильців.


За попередньою інформацією Нацполіції Полтавщини, 33-річний водій авто Ford Transit зіткнувся з автомобілем швидкої допомоги ГАЗ, за кермом якого був 55-річний містянин.


Унаслідок ДТП травмований водій «швидкої» доставлений до медичного закладу.


Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП швидка Полтава
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