У Полтаві зіткнулися мікроавтобус і «швидка»

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 травня близько 8.00 у Полтаві, на перехресті вулиць Раїси Кириченко та Героїв-Чорнобильців.





За попередньою інформацією Нацполіції Полтавщини, 33-річний водій авто Ford Transit зіткнувся з автомобілем швидкої допомоги ГАЗ, за кермом якого був 55-річний містянин.





Унаслідок ДТП травмований водій «швидкої» доставлений до медичного закладу.





Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.