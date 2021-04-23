Батьків з Білецьківки оштрафували за інтимні фото їх дочки на цвинтарі

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 1 853

19 квітня суд визнав жителів Білецьківки винними у невиконанні їх батьківських обов'язків через те, що їх донька знялась в напівоголеній фотосессії на цвинтарі в грудні 2020 року. Також дівчина брала участь у шкільній бійці. Справа була опублікована у Єдиному реєстрі судових рішень.

Умови проживання та виховання дитини після перевірки виявились нормальними, а сама дівчинка щиро розкаялась у своєму вчинку. Після розгляду справи суддя вирішила обмежитись попередженням про недопустимість подібної поведінки та стягненням судового збору — 454 гривень.