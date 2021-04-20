На Свіштовській «Лада» не пропустила Daewoo

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Водії не постраждали
20 квітня, близько 9.00 на вулиці Свіштовській сталася ДТП без травмованих.
Водій ВАЗ 2115 не надав перевагу в русі та зіткнувся з Daewoo.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.