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На Свіштовській «Лада» не пропустила Daewoo

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 451

 

Водії не постраждали

20 квітня, близько 9.00 на вулиці Свіштовській сталася ДТП без травмованих.


Водій ВАЗ 2115 не надав перевагу в русі та зіткнувся з Daewoo.


В результаті дорожньо-транспортної пригоди автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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