На Свіштовській «Лада» не пропустила Daewoo

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20 квітня, близько 9.00 на вулиці Свіштовській сталася ДТП без травмованих.





Водій ВАЗ 2115 не надав перевагу в русі та зіткнувся з Daewoo.





В результаті дорожньо-транспортної пригоди автівки отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.



