Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 583

Четверо чоловіків і жінка розрахувалися фальшивими грошима в магазині неподалік від Коломиї. Незабаром поліція затримала двох із них, інших розшукують. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.





«На лінію «102» зателефонував власник одного із торгових закладів села Коршів, що на Коломийщині та повідомив, що четверо чоловіків і жінка придбали в закладі товар та розрахувались, ймовірно, фальшивими купюрами по 500 гривень. Оперативні працівники, патрульні Коломийщини негайно ж розпочали пошуки», - розповіли в поліції.





Через 4 години поліцейські розшукали в Коломиї чоловіка і жінку з Полтавщини на Lexus. У машині знайшли 300 тис. підроблених гривень.





Гроші відправили на експертизу, а парочку затримали. Їм може загрожувати від 5 до 10 років за гратами з конфіскацією майна.

Зараз поліція розшукує їх подільників.