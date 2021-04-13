Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті

Четверо чоловіків і жінка розрахувалися фальшивими грошима в магазині неподалік від Коломиї. Незабаром поліція затримала двох із них, інших розшукують. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
Через 4 години поліцейські розшукали в Коломиї чоловіка і жінку з Полтавщини на Lexus. У машині знайшли 300 тис. підроблених гривень.
Гроші відправили на експертизу, а парочку затримали. Їм може загрожувати від 5 до 10 років за гратами з конфіскацією майна.
Зараз поліція розшукує їх подільників.