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Cвідомі кременчужани допомогли копам впіймати нетверезого водія

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 225

 

Вміст алкоголю у його крові у 15 разів перевищував допустимий рівень

Cвідомі кременчужани допомогли копам виявити нетверезого водія, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Так учора, 5 квітня, близько 19.00, охоронці порядку отримали орієнтування про те, що водій автомобіля ВАЗ 2106 порушує правила дорожнього руху, можливо, перебуваючи у стані сп’яніння. Автівку інспектори помітили на вулиці Київській. За кермом легковика перебував 39-річний чоловік, під час спілкування з яким, поліцейські дійсно відчули різкий запах алкоголю.


Драгер показав результат — 3,08 ‰, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.


Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали:

  • ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння),
  • ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.

  

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130
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