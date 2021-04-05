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За вихідні до поліції звернулися троє обдурених на OLX

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 352 Коментарів: 1

Будьте обачніші, купуючи та навіть продаючи речі через інтернет

На вихіднних, 3-го квітня, до поліції звернулися троє обдурених на OLX:

  • о 12.04 звернувся 53-річний кременчужанин, у якого 30-31 березня невідома особа, під приводом придбання а/м за кордоном видурила гроші в кілька платежів. Сума збитків встановлюється.
  • о 17.12 звернулась 34-річна плавнівка, яка 16 березня намагалася продати велосипед, а залишилася без 6000 грн на картці.
  • о 18.03 звернувся 33-річний кременчужанин, у якого з 29 березня до 1 квітня невідома особа, під приводом продажу а/м, заволоділа 46 300 грн, які він перерахував на банківську картку.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
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Коментарі: 1

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Juja:
Сьогодні, 11:19

Наверное пора ставить такие новости на главную, желательно на целый день, чтобы люди просвещались и делали выводы. Ну пора бы уже учиться на чужих ошибках.


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