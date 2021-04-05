За вихідні до поліції звернулися троє обдурених на OLX
Сьогодні, 10:32
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Будьте обачніші, купуючи та навіть продаючи речі через інтернет
На вихіднних, 3-го квітня, до поліції звернулися троє обдурених на OLX:
- о 12.04 звернувся 53-річний кременчужанин, у якого 30-31 березня невідома особа, під приводом придбання а/м за кордоном видурила гроші в кілька платежів. Сума збитків встановлюється.
- о 17.12 звернулась 34-річна плавнівка, яка 16 березня намагалася продати велосипед, а залишилася без 6000 грн на картці.
- о 18.03 звернувся 33-річний кременчужанин, у якого з 29 березня до 1 квітня невідома особа, під приводом продажу а/м, заволоділа 46 300 грн, які він перерахував на банківську картку.