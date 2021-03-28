На Кременчуцькому водосховищі браконьєри натягали риби на 24 тисячі гривень

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Чоловіки рибалили під Кременчуком і на Глобинщині

На Кременчуцькому водосховищі браконьєри наловили риби на 24 тисячі гривень, повідомляє пресслужба поліції.





Незаконну риболовлю в районі села Липове, Склинського заказника, група реагування патрульної поліції виявила зранку 27 березня.





У 27-річного чоловіка вилучили ліскову сітку, 12 кілограм риби різних видів на загальну суму понад 7000 гривень.

Зранку 28 березня водні поліцейські Кременчуцького відділу виявили 35-річного рибалку-порушника, який в районі Градизька незаконно виловлював рибу.





Чоловік на дві ліскові сітки виловив близько 30 кілограмів риби різних видів на понад 16 900 гривень. Речові докази вилучено.





Відомості по обом фактам внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.