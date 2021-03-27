Патрульні зупинили бус набитий деревиною невідомого походження

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 458

Жодних документів на дерево у водія не було

27 березня кременчуцькі копи виявили незаконно вирубану деревину, повідомила пресслужба патрульної поліції.





Охоронці порядку зупинили автомобіль Iveco за порушення правил дорожнього руху на вулиці Великій набережній. Під час спілкування з 60-річним водієм інспектори помітили, що той нервує.









Провівши поверхневу перевірку автомобіля, поліцейські зрозуміли чому керманич стурбований — останній перевозив деревину, походження якої невідомо, адже чоловік не надав жодних документів на неї.





На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події.





Якщо ви стали свідком незаконної вирубки дерев — неодмінно звертайтесь на лінію 102!