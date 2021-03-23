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У Кременчуці 5-річна дитина сиділа на підвіконні з відкритим вікном та гукала маму: викликали рятувальників

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 1 526

З сім'єю працюють ювенальні поліцейські

У Кременчуці 5-річна дитина сиділа на підвіконні 3-го поверху з відкритим вікном та гукала маму. Як повідомляє пресслужба мерії з посиланням на міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуації, це сталося 22 березня близько 11.15 на проспекті Лесі Українки. Очевидець викликала рятувальників, повідомивши, що хлопчик сам удома та йому загрожує небезпека. 


Рятувальники роботи не проводили, бо двері до квартири відкрила бабуся, яка прийшла з ключами. На місце події викликали медиків, поліцію та працівників соціальної служби. Наразі з сім'єю працюють ювенальні поліцейські.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: діти рятувальники
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