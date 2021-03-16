У Кременчуці 25-річна дівчина довго не відчиняла двері: у квартирі знайшли її тіло

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 520

У Кременчуці у зачиненій квартирі знайшли тіло 25-річної дівчини. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося 15 березня близько 10.45. Повідомлення про те, що дівчина довго не відчиняє двері та не відповідає на дзвінки надійшло від патрульної поліції.





Надзвичайники за допомогою автодрабини через балкон потрапили до квартири та відчинили двері. У квартирі знайшли тіло дівчини. Обставини та причини смерті встановлюють.





За попередньою інформацією, смерть не насильницька.







