Кременчужанин на Київській трасі в'їхав у відбійник: жінка загинула, троє дорослих та дитина у лікарні

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Кременчужанин на Київській трасі в'їхав у відбійник, у результаті чого загинула жінка, а троє дорослих та дитина опинилися у лікарні. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 8 березня близько 16.00 поблизу Пирятина на 130 км автодороги Київ–Харків–Довжанський.





61-річний кременчужанин за кермом Hyundai Elantra не впорався з керуванням та наїхав на металевий відбійник. Внаслідок ДТП загинула 37-річна мешканка Київської області. Водія, його двох 41-річних пасажирів та дитину 2017 року народження, мешканців Київської області, госпіталізували до Пирятинської ЦРЛ.





Обставини та причини трагедії встановлюють.