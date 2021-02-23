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На Вадима Пугачова зіткнулися Chevrolet і Hyundai: один водій у лікарні

Сьогодні, 10:39 Переглядів: 908

 

На місці працюють патрульні

23 лютого близько 10.00 на вулиці Вадима Пугачова сталася ДТП. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, зіткнулися Chevrolet і Hyundai. Водія Chevrolet шпиталізували.


На місці працюють патрульні.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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