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На Полтавщині у пожежах у будинках загинуло двоє чоловіків

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 394

В обох випадках обставини займання встановлюють

На Полтавщині у пожежах у будинках загинуло двоє чоловіків. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 21 лютого. 


Близько 8.00 у с. Деменки Кобеляцького району сталася пожежа у будинку 86-річного пенсіонера. На місці власника будинку знайшли мертвим. Його тіло направили до Кобеляцького відділення обласного бюро СМЕ, аби встановити точну причину смерті. 


А близько 18.00 у с. Тарасівка Зіньківського району зайнявся будинок 63-річного чоловіка. Його тіло знайшли на місці пожежі та направили на судово-медичну експертизу. 


В обох випадках обставини займання встановлюють.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: пожежа смерть постраждалі
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