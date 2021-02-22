На Полтавщині у пожежах у будинках загинуло двоє чоловіків

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 394

На Полтавщині у пожежах у будинках загинуло двоє чоловіків. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 21 лютого.





Близько 8.00 у с. Деменки Кобеляцького району сталася пожежа у будинку 86-річного пенсіонера. На місці власника будинку знайшли мертвим. Його тіло направили до Кобеляцького відділення обласного бюро СМЕ, аби встановити точну причину смерті.



А близько 18.00 у с. Тарасівка Зіньківського району зайнявся будинок 63-річного чоловіка. Його тіло знайшли на місці пожежі та направили на судово-медичну експертизу.





В обох випадках обставини займання встановлюють.