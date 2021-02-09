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Замовити та відновити водійське посвідчення можна буде у додатку «Дія»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 413 Коментарів: 1

 

Документи у застосунку, які знадобляться у дорозі, також прирівняли до паперових документів

Замовити та відновити водійське посвідчення можна буде у додатку «Дія». Окрім того, Верховна Рада України підтримала законопроект, згідно з яким електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту прирівнюється до паперових документів. 


Раніше послугу відновлення та заміни водійського посвідчення можна було замовити у електронному кабінеті водія.


Перевірено на собі (на авторі новини):


Термін придатності мого водійського посвідчення добіг кінця під час першого локдауну - у квітні 2020 року. Сервісні центри не працювали. Тоді у електронному кабінеті водія запровадили послугу заміни посвідчення онлайн. І, у той момент, це врятувало ситуацію, позаяк громадський транспорт працював лише для тих, у кого були перепустки.


Штрафів у мене не було, тому проблем з обміном не виникло. «Права» з'явилися у «Дії» лише наступного дня. Більше місяця я користувалася лише додатком, бо пластикові посвідчення тимчасово не видавали. Забрала посвідчення пізніше, коли перша хвиля відвідувачів пройшла, і натовпу під будівлею СЦ вже не було. Процедура зайняла 5 хвилин, моє посвідчення вже було надруковане. Послуга дозволила мені змінити посвідчення, не витрачаючи час у чергах, що має велику перевагу під час пандемії. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: дія водійське посвідчення
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Коментарі: 1

239
jondin:
Сьогодні, 16:32

при востановлении, вождение в GTA  сдавать


0 1

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