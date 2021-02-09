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Відсвяткували День народження: під Кременчуком троє підлітків потрапили до лікарні

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 134

Правоохоронці склали протокол на магазин, де діти купували випивку

Троє підлітків потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням, відсвяткувавши День народження. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося в одному з сіл Кременчуцького району. 


Двох хлопців і дівчину у віці 14-16 років доставили до лікарні. Одного з них відпустили після того, як надали допомогу. Інші двоє лікуються на стаціонарі. 


Відпочивали підлітки великою компанією біля сільського магазину, там же й купували алкоголь. Правоохоронці вже склали адмінпротокол на продавця за продаж випивки неповнолітнім, а також на батьків за невиконання обов'язків. 


З іншими учасниками «вечірки» та їх батьками також працюватимуть правоохоронці. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: алкогольне отруєння алкоголь отруєння підлітки
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