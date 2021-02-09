За ґрати відправиться чоловік, який відібрав знайомого метадон, отриманий за програмою для наркозалежних

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 408

За ґрати відправиться чоловік, який відібрав у знайомого у лікарні метадон, який він отримав за за програмою замісної підтримувальної терапії для наркозалежних. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.





Сталося це у березні минулого року. Мешканець Миргорода, знаходячись у коридорі Миргородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, почав погрожувати та вихопив із рук свого знайомого блістер із пігулками метадону, які той отримав за програмою замісної підтримувальної терапії.





Зловмисника швидко затримали та звинуватили за ч. 2 ст. 308 та ч. 2 ст. 309 Кримінального Кодексу України (вимагання, викрадення наркотичних засобів, поєднаних із погрозами застосування насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого; незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту, вчинене повторно, особою, яка раніше вчинила аналогічний злочин).





До того випадку 35-річного чоловіка шість разів притягували до відповідальності за кримінальні правопорушення. Останнього разу за крадіжку йому призначили 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. І позаяк умови він порушив, суд додав невідбутий термін та відправив зловмисника на 6 років за ґрати.