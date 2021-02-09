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На Полтавщині троє людей потрапили до лікарні, отруївшись чадним газом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 342

Стан усіх потерпілих - середньої тяжкості

На Полтавщині троє людей потрапили до лікарні, отруївшись чадним газом. Як повідомляє Департамент з питань Цивільного захисту, два аналогічні випадки у різних районах області сталися 10 лютого близько 14.30. 


З села Піски до Козельщинської ЦРЛ доставили 62-річну жінку, яка отруїлася чадним газом. Приблизно у той самий час з с. Трудолюб Миргородського району до Миргородської ЦРЛ привезли 24-річну дівчину та 42-річну жінку з аналогічними діагнозами. 


Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Обставини отруєння людей встановлюють. 


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Автор: Юлия Волынская
Теги: чадний газ отруєння газом

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