На Полтавщині троє людей потрапили до лікарні, отруївшись чадним газом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 342

На Полтавщині троє людей потрапили до лікарні, отруївшись чадним газом. Як повідомляє Департамент з питань Цивільного захисту, два аналогічні випадки у різних районах області сталися 10 лютого близько 14.30.





З села Піски до Козельщинської ЦРЛ доставили 62-річну жінку, яка отруїлася чадним газом. Приблизно у той самий час з с. Трудолюб Миргородського району до Миргородської ЦРЛ привезли 24-річну дівчину та 42-річну жінку з аналогічними діагнозами.





Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Обставини отруєння людей встановлюють.



