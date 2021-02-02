У Кременчуці на Крюківському мосту ДТП за участі патрульної поліції: рух ускладнено

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1 618 Коментарів: 3

Патрульні регулювали рух, коли в них врізався ВАЗ

У Кременчуці на Крюківському мосту ДТП за участі патрульної поліції. Про це стало відомо «Телеграфу» зі слів очевидців.





За попередньою інформацією, правоохоронці регулювали рух через дорожні роботи, і в них врізався ВАЗ.









Рух через міст ускладнено.