У Кременчуці на Крюківському мосту ДТП за участі патрульної поліції: рух ускладнено

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Патрульні регулювали рух, коли в них врізався ВАЗ
У Кременчуці на Крюківському мосту ДТП за участі патрульної поліції. Про це стало відомо «Телеграфу» зі слів очевидців.
За попередньою інформацією, правоохоронці регулювали рух через дорожні роботи, і в них врізався ВАЗ.
Рух через міст ускладнено.
Не слышу мнение тазиконенавистника)))))
А хто це такий?
Тазик - это гнилая копейка с бухим пацанчиком за рулем. А четверка (особенно если не на БЦ-20) - это старая, но абсолютно нормальная машина.