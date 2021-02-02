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У Кременчуці на Крюківському мосту ДТП за участі патрульної поліції: рух ускладнено

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1 618 Коментарів: 3

 

Патрульні регулювали рух, коли в них врізався ВАЗ

У Кременчуці на Крюківському мосту ДТП за участі патрульної поліції. Про це стало відомо «Телеграфу» зі слів очевидців. 


За попередньою інформацією, правоохоронці регулювали рух через дорожні роботи, і в них врізався ВАЗ. 


 


Рух через міст ускладнено. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: дтп аварія патрульна поліція

Коментарі: 3

102
ЯмЩик:
Сьогодні, 10:58

Не слышу мнение тазиконенавистника)))))


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235
Andron777:
Сьогодні, 11:48

Цитата: ЯмЩик

Не слышу мнение тазиконенавистника)))))

А хто це такий?blush


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170
Юлия Волынская:
Сьогодні, 11:55

Цитата: ЯмЩик

Не слышу мнение тазиконенавистника)))))

 

Тазик - это гнилая копейка с бухим пацанчиком за рулем. А четверка (особенно если не на БЦ-20) - это старая, но абсолютно нормальная машина. wink


5 0

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