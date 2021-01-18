На Полтавщині під час пожежі у квартирі евакуювали мешканців будинку

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На Полтавщині під час пожежі у квартирі евакуювали мешканців будинку. Як повідомляє Державна служба з Надзвичайних ситуацій у Полтавській області, це сталося 20 січня близько 00.30 на вул. Гоголя у Лубнах.









Пожежа виникла в квартирі на 1 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час гасіння пожежі надзвичайники евакуювали 3 мешканців сусідніх квартир.





Ліквідували пожежу за годину.