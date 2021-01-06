У Горішніх Плавнях п'яний хлопець на Opel врізався у паркан дитсадка
Сьогодні, 10:32
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Водій не постраждав
У Горішніх Плавнях п'яний 23-річний хлопець на Opel врізався у паркан дитсадка. Як повідомляють Горішні Плавні Online, це сталося на вул. Добровольського 9 січня близько 22.00.
За інформацією Кременчуцького відділу поліції, керманич не постраждав. На нього склали 2 адмінпротоколи:
- за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна);
- та за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Автор: Юлия Волынская
Джерело фото: Горішні Плавні Online