У Горішніх Плавнях п'яний хлопець на Opel врізався у паркан дитсадка

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 844 Коментарів: 1

У Горішніх Плавнях п'яний 23-річний хлопець на Opel врізався у паркан дитсадка. Як повідомляють Горішні Плавні Online, це сталося на вул. Добровольського 9 січня близько 22.00.









За інформацією Кременчуцького відділу поліції, керманич не постраждав. На нього склали 2 адмінпротоколи:









за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна);

та за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).



