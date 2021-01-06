На Полтавщині пенсіонерка провалилася у глибокий колодязь

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На Полтавщині пенсіонерка провалилася у глибокий колодязь. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося 5 січня у Хоролі.





Постраждалу за допомогою мотузки підняли на поверхню і передали медикам.