У Кременчуці невідомий намагався пограбувати обмінник

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 1 018

Зловмисник пішов ні з чим

У Кременчуці невідомий намагався пограбувати обмінник. Про це «Телеграфу» повідомив читач Станіслав.





Сьогодні о 7.10 проходив повз обмінник, той, що навпроти « АТБ» на ринку . Навколо і всередині приміщення поліція . Всередині видно, що намагалися розбити скло, – написав нам читач.





За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, невідомий зайшов до обмінника, намагався розбити скло у присутності касирки, а потім втік. Зловмисник нічого не забрав.