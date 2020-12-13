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У Кременчуці невідомий намагався пограбувати обмінник

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 1 018

 
Зловмисник пішов ні з чим

У Кременчуці невідомий намагався пограбувати обмінник. Про це «Телеграфу» повідомив читач Станіслав.


Сьогодні о 7.10 проходив повз обмінник, той, що навпроти «АТБ» на ринку. Навколо і всередині приміщення поліція. Всередині видно, що намагалися розбити скло, – написав нам читач. 


За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, невідомий зайшов до обмінника, намагався розбити скло у присутності касирки, а потім втік. Зловмисник нічого не забрав. 
За фактом спроби пограбування відкрили кримінальне провадження.
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Автор: Юлия Волынская
Теги: грабіж обмінник грабеж
компанія «Інтера Люкс»

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