Зловмисник пішов ні з чим
У Кременчуці невідомий намагався пограбувати обмінник. Про це «Телеграфу» повідомив читач Станіслав.
Сьогодні о 7.10 проходив повз обмінник, той, що навпроти «АТБ» на ринку. Навколо і всередині приміщення поліція. Всередині видно, що намагалися розбити скло, – написав нам читач.
За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, невідомий зайшов до обмінника, намагався розбити скло у присутності касирки, а потім втік. Зловмисник нічого не забрав.
За фактом спроби пограбування відкрили кримінальне провадження.