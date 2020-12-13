Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Надзвичайні новини

На полтавській трасі перекинувся та злетів у кювет Mercedes: 20-річний хлопець загинув, 21-річний - у лікарні

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 483

 

Стан постраждалого водія тяжкий

На полтавській трасі перекинувся та злетів у кювет Mercedes. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося сьогодні, 14 грудня близько 1.00 біля села Підгорівка, Козельщинського району на трасі М-22 (Полтава-Олександрія). 


 


21-річний мешканець м. Ізмаїл Одеської області не впорався з керуванням з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, тупу травма живота, забій грудної клітини, перелом ребер, перелом правої гомілки. Його стан оцінюють як тяжкий. 


 


20-річний пасажир автомобіля мешканець с. Комишівка Одеської області, від отриманих травм помер на місці аварії. 


 


Обставини ДТП встановлюють. 

1
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія смерть постраждалі
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх