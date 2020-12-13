На полтавській трасі перекинувся та злетів у кювет Mercedes: 20-річний хлопець загинув, 21-річний - у лікарні

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На полтавській трасі перекинувся та злетів у кювет Mercedes. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося сьогодні, 14 грудня близько 1.00 біля села Підгорівка, Козельщинського району на трасі М-22 (Полтава-Олександрія).









21-річний мешканець м. Ізмаїл Одеської області не впорався з керуванням з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, тупу травма живота, забій грудної клітини, перелом ребер, перелом правої гомілки. Його стан оцінюють як тяжкий.









20-річний пасажир автомобіля мешканець с. Комишівка Одеської області, від отриманих травм помер на місці аварії.









Обставини ДТП встановлюють.