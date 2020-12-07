У Кременчуці зіштовхнулися Daihatsu та Skoda Octavia: 6-річна дівчинка отримала травми голови

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 1 309 Коментарів: 1

У Кременчуці зіштовхнулися Daihatsu та Skoda Octavia. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, аварія сталася 6 грудня на вул. Сербіченка, близько 15.44.





В аварії постраждала 6-річна дівчинка, за інформацією Центру екстреної медичної допомоги, у неї закрита черепно-мозкова травма та струс мозку. Дитині надали допомогу у лікарні та відпустили додому.





Батьки дівчинки написали заяву з проханням не проводити перевірку, водії між собою домовилися.