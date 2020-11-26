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На Полтавщині грабіжник вдарив власника автомобіля й намагаючись втекти з краденим

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 534

 Правоохоронці затримали чоловіка

У Миргороді власник ВАЗа повідомив до поліції, що невідомий проник на його подвір’я та викрав із салону автомобіля магнітолу й відеореєстратор. 19-річний автомобіліст намагався самотужки затримати грабіжника, однак зловмисник  вдарив його та втік з викраденим майном. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. 


 


Працівники карного розшуку оперативно встановили підозрюваного у злочині – допоміг опис, що надав потерпілий. Ним виявився 39-річний місцевий житель, який має кримінальний досвід. У минулому чоловік набув судимості за крадіжки та наркозлочини. 


Слідчі Миргородського відділу поліції повідомили фігурантові про підозру у скоєнні грабежу, поєднаному з проникненням (ч. 3 ст. 186 ККУ). Суд взяв підозрюваного під домашній арешт.

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція
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