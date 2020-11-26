На Полтавщині грабіжник вдарив власника автомобіля й намагаючись втекти з краденим

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 534

У Миргороді власник ВАЗа повідомив до поліції, що невідомий проник на його подвір’я та викрав із салону автомобіля магнітолу й відеореєстратор. 19-річний автомобіліст намагався самотужки затримати грабіжника, однак зловмисник вдарив його та втік з викраденим майном. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.









Працівники карного розшуку оперативно встановили підозрюваного у злочині – допоміг опис, що надав потерпілий. Ним виявився 39-річний місцевий житель, який має кримінальний досвід. У минулому чоловік набув судимості за крадіжки та наркозлочини.





Слідчі Миргородського відділу поліції повідомили фігурантові про підозру у скоєнні грабежу, поєднаному з проникненням (ч. 3 ст. 186 ККУ). Суд взяв підозрюваного під домашній арешт.