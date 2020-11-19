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Надзвичайні новини

У день повторного голосування на Полтавщині працюватимуть 300 правоохоронців та 130 ДСНСників

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 297

 

Обиратимуть міського голову Полтави та депутатів сільськи та селищних рад

У неділю, 22 листопада, під час повторного голосування на Полтавщині працюватимуть 300 правоохоронців та 130 ДСНСників. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.


«Під цілодобовою охороною правоохоронців 8 територіальних та 156 дільничних виборчих комісій. Публічну безпеку і порядок в день виборів на дільницях будуть забезпечувати понад 400 правоохоронців, з-поміж яких працівники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще 33 наряди у складі з поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії будуть забезпечувати правопорядок в населених пунктах», – повідомляють у поліції.



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Автор: Юлия Волынская
Теги: вибори охорона
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