У день повторного голосування на Полтавщині працюватимуть 300 правоохоронців та 130 ДСНСників

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У неділю, 22 листопада, під час повторного голосування на Полтавщині працюватимуть 300 правоохоронців та 130 ДСНСників. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





«Під цілодобовою охороною правоохоронців 8 територіальних та 156 дільничних виборчих комісій. Публічну безпеку і порядок в день виборів на дільницях будуть забезпечувати понад 400 правоохоронців, з-поміж яких працівники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще 33 наряди у складі з поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії будуть забезпечувати правопорядок в населених пунктах», – повідомляють у поліції.







