У Кременчуці судитимуть молодика, який обікрав колегу

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Зловмисник зняв більше 14,5 тисяч гривень з картки постраждалого

У Кременчуці судитимуть молодика, який обікрав колегу. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





29-річний, раніше судимий мешканець сусідньої області працював разом з 57-річниим потерпілим. Зловмисник знав, що у чоловіка на картці є гроші. Скориставшись ситуацією, він вкрав банківську картку і зняв з неї більше 14,5 тисяч гривень.





Наразі молодику вручили підозру. Йому інкримінують ст. 185 (крадіжка) та ст. 357 (викрадення документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).