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У Кременчуці судитимуть молодика, який обікрав колегу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 730

Зловмисник зняв більше 14,5 тисяч гривень з картки постраждалого

У Кременчуці судитимуть молодика, який обікрав колегу. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


29-річний, раніше судимий мешканець сусідньої області працював разом з 57-річниим потерпілим. Зловмисник знав, що у чоловіка на картці є гроші. Скориставшись ситуацією, він вкрав банківську картку і зняв з неї більше 14,5 тисяч гривень. 


Наразі молодику вручили підозру. Йому інкримінують ст. 185 (крадіжка) та ст. 357 (викрадення документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

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Автор: Юлия Волынская
Теги: крадіжка банківські рахунки
компанія «Інтера Люкс»

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