На Полтавщині жінка заявила, що вихователька у дитсадку шарпала та кричала на її дитину

12.11.2020, 16:03 Переглядів: 2 043

У селі Велика Бузова Полтавської області мати заявила, що вихователька у дитсадку шарпала та ображала її дитину, чим довела її до сліз. Матеріал про це вийшов на ТСН.





На відео, яке опублікувала Галина Іващенко, видно, як педагог струшує дитину, яка не хоче вдягатися. Як виявилося, 3-річний хлопчик не вміє самостійно взуватися і вдягатися, а освітянка на підвищених тонах намагається провести виховний процес та навчити його.





- Це просто жах, що коїться в садочку Великої Бузови! Яке там ставлення до моєї дитини! Моїй дитині 3 роки виповнилося 1 місяць назад. Він ще не може самостійно обуватися і вдягатися, але такі методи «вихователя» неприпустимі, - написала мати у Фейсбуці.





Також мати поскаржилася, що завідувачка дитячого садочку, яка все бачила, зробила зауваження її синові, а не виховательці.





Як повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області, відносно педпрацівниці склали протокол за ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення – булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Санкція статті передбачає штраф (від 850 до 1700 гривень) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.





- У діях працівниці навчально-виховного комплексу поліція вбачає ознаки булінгу, - прокоментувала керівниця відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини Ірина Москаленко.









У Фейсбуці думки коментаторів розділилися: одні стали на захист матері, інші – педпрацівниці. Ось що написали люди.