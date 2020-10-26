Усне зауваження отримав на Полтавщині чоловік від суду за перебування без маски на вокзалі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 279

У свій захист громадянин сказав, що у нього немає грошей на придбання «аксесуару»

20 жовтня Лубенський міськрайонний суд розглянув протокол, складений за порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Порушення зафіксували в приміщенні залізничного вокзалу в Лубнах. Чоловік перебував без захисної маски, – йдеться у постанові суду.





В судовому засіданні порушник свою вину визнав, розкаявся та прохав суворо не карати. Пояснив, що дійсно був без захисної маски, оскільки не мав коштів для її придбання.





Чоловіка від адміністративної відповідальності за ст.44-3 КУпАП звільнили та обмежилися усним зауваженням.