На Кременчуцькому водосховищі виявили чергового рибалку «поза законом»

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Чоловік виловив за допомогою двох сіток 36 кілограмів риби

22 жовтня близько 18.00 на Кременчуцькому водосховищі, поблизу села Кагамлик колишнього Глобинського району, викрили грубе порушення правил рибальства. Полтавський рибоохоронний патруль повідомив, що чоловік на гумовому човні за допомогою двох ліскових сіток добув 36 кілограмів риби. Мова йде 36 сріблястих карасів, 16 судаків, 13 лящів, 4 сазани та 2 синця.





На особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.





Збитки, завдані рибним запасам, становлять 12 308 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Глобинського відділу поліції. Враховуючи значну суму нанесених рибному господарству збитків, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним звіриним або іншим водним добувним промислом).





Сітки, човен та водні біоресурси вилучили до рішення суду.





Компенсація за одну незаконно виловлену особину судака становить 510 грн, сазана – 306 грн, ляща – 170 грн, синця – 85 грн, карася сріблястого - 17 грн.