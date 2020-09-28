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Надзвичайні новини

Не пощастило: кременчуцькі патрульні зупинили водія, щоб залучити його як свідка, – він виявився нетверезим

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 838 Коментарів: 2

 

Керманич отримав протокол за нетверезе водіння

30 жовтня у Кременчуці на вулиці Мічуріна сталася курйозна ситуація. Близько 23.00 патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Nubira, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 35-річним громадянином інспектори виявили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння.


 


Оскільки керманич відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння, поліцейські зупинили Toyota Rav 4, щоб залучити водія як свідка. Але під час спілкування з 46-річним чоловіком копи помітили у нього явні ознаки сп'яніння.


Як повідомила патрульна поліція, алкотестер показав позитивний результат. Вміст алкоголю в організмі «свідка» майже втричі перевищував допустиму норму.


Обидва водії отримали протоколи за нетверезе водіння.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель пьянство за рулем админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

13
Малыш:
Сьогодні, 14:17

Бинго!


5 0
7
Гуру:
Сьогодні, 16:12

друг другу были свидетелями!sweat_smile


0 0

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