Не пощастило: кременчуцькі патрульні зупинили водія, щоб залучити його як свідка, – він виявився нетверезим

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 838 Коментарів: 2

30 жовтня у Кременчуці на вулиці Мічуріна сталася курйозна ситуація. Близько 23.00 патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Nubira, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 35-річним громадянином інспектори виявили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння.









Оскільки керманич відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння, поліцейські зупинили Toyota Rav 4, щоб залучити водія як свідка. Але під час спілкування з 46-річним чоловіком копи помітили у нього явні ознаки сп'яніння.





Як повідомила патрульна поліція, алкотестер показав позитивний результат. Вміст алкоголю в організмі «свідка» майже втричі перевищував допустиму норму.





Обидва водії отримали протоколи за нетверезе водіння.