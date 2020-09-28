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Надзвичайні новини, Полтавщина

Аварія на Полтавщині: вантажівку викинуло на огорожу, є потерпілі (додано)

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 285

 

Вдарилися вантажівка та легковик

Сьогодні, 30 вересня, сталася аварія у селі Лелюхівці Полтавського району – вдарилися вантажівка та легковик. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, у ДТП є потерпілі.


Як видно зі світлин, вантажівку викинуло на огорожу, а на дорозі розсипалося зерно, що знаходилося у багажнику автівки.


Детальні обставини аварії встановлюють патрульні.


Додано: зіткнулися «Москвич» та вантажівка «ВАРЗ». У відділі комунікації поліції Полтавщини повідомили, що травмувався пасажир легковика. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група Новосанжарського відділення поліції, яка встановлює обставини та причини аварії.

 

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука, ГУ НП в Полтавській області
Теги: ДТП пострадавшие грузовик легковик
компанія «Інтера Люкс»

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