Аварія на Полтавщині: вантажівку викинуло на огорожу, є потерпілі (додано)

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 285

Сьогодні, 30 вересня, сталася аварія у селі Лелюхівці Полтавського району – вдарилися вантажівка та легковик. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, у ДТП є потерпілі.





Як видно зі світлин, вантажівку викинуло на огорожу, а на дорозі розсипалося зерно, що знаходилося у багажнику автівки.





Детальні обставини аварії встановлюють патрульні.





Додано: зіткнулися «Москвич» та вантажівка «ВАРЗ». У відділі комунікації поліції Полтавщини повідомили, що травмувався пасажир легковика. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група Новосанжарського відділення поліції, яка встановлює обставини та причини аварії.