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Надзвичайні новини, Полтавщина

Протягом двох діб гасили пожежу на смітнику в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 225

 

Пожежа почалася 26 вересня, вдалося загасити її тільки вчора

26 вересня о 4.14 на «101» повідомили про пожежу на сміттєзвалищі твердих побутових відходів в Горішніх Плавнях. На місці події вогнеборці встановили, що горить сміття на площі 2 га. За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, пожежу локалізували о 7.30, а ліквідували 28 вересня о 11.30.


До гасіння залучалися 8 рятувальників 17 Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки, також працівники та техніка місцевого підприємства, добровільної пожежної дружини та підрозділу місцевої пожежної охорони.


Причина пожежі встановлюється.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: Горішні Плавні звалище
компанія «Інтера Люкс»

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