Протягом двох діб гасили пожежу на смітнику в Горішніх Плавнях

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26 вересня о 4.14 на «101» повідомили про пожежу на сміттєзвалищі твердих побутових відходів в Горішніх Плавнях. На місці події вогнеборці встановили, що горить сміття на площі 2 га. За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, пожежу локалізували о 7.30, а ліквідували 28 вересня о 11.30.





До гасіння залучалися 8 рятувальників 17 Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки, також працівники та техніка місцевого підприємства, добровільної пожежної дружини та підрозділу місцевої пожежної охорони.





Причина пожежі встановлюється.



