На Полтавщині затримали двох чоловіків, які викрали таксі

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Спільники заволоділи чужою автівкою у селі під Полтавою, спіймали їх на території колишнього Решетилівського району

Поліція затримала двох жителів Полтавського району за підозрою у викраденні автомобіля таксі. Про це інформує поліція Полтавщини.





Зловмисників на викраденому Chevrolet Aveo спіймали в одному із сіл колишнього Решетилівського району менше ніж за годину після скоєння злочину. За попередньою інформацією, 32-річний та 25-річний чоловіки відпочивали в одному з полтавських кафе. Вранці 22 вересня вони викликали таксі. У селі Розсошенці пасажири змусили водія покинути автомобіль та поїхали на ньому у невідомому напрямку.





Відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.





Як повідомив керівник управління карного розшуку поліції області Сергій Махно, у минулому фігурантів притягували до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.





У кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Поліція вивчає доказову базу та перевіряє фігурантів на причетність до інших злочинів на території Полтави та району.