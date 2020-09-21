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Надзвичайні новини, Полтавщина

Брат за брата: на Полтавщині під варту посадили чоловіка, який вбив знайомого

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1

Чоловік помер від ножових поранень

Жителю Великобудищанської об’єднаної територіальної громади повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України), що сталося 4 вересня. Також чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.


У пресслужбі Полтавської обласної прокуратури розповіли деталі вбивства. Потерпілий прийшов до підозрюваного в гості й затримався на кілька тижнів. Чоловіки не працювали та зловживали алкоголем.


У господаря був психічно хворий брат, якому потерпілий намагався дати наркотик. Хотів це зробити для того, щоб поглузувати. Під час чергової спроби між потерпілим та підозрюваним виникла сварка. Підозрюваний схопив кухонний ніж і 4 рази вдарив ним знайомого, що призвело до крововтрати та смерті потерпілого на місці події.


Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство ножове поранення
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