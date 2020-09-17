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Вночі 60-річний чоловік напідпитку їздив Кременчуком

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 511

 

Поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху

17 вересня вночі 60-річний чоловік напідпитку їздив Кременчуком. Як інформує патрульна поліція нашого міста, близько 21.00 на вулиці Володимира Великого поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2109, водій якого порушив правила дорожнього руху.


Під час спілкування інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав позитивний результат. Вміст алкоголю в організмі керманича майже вдвічі перевищував допустиму норму.


Патрульні склали на громадянина протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель полиция ВАЗ админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

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