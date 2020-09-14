На Молодіжному невідомі порізали неповнолітнього заради грошей

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14 вересня надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої» про те, що на проспекті Лесі Українки під час конфлікту хлопець 15 років отримав ножове поранення живота. Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, попередній діагноз – різана рана черевної порожнини, не проникаюча.





Потерпілого ушпиталили до дитячої лікарні. Після огляду відпустили додому. Поліція з'ясовує обставини інциденту.





За інформацією з оперативної довідки пресслужби виконкому, конфлікт стався біля будинку №45 на проспекті Лесі Українки. Біля під'їзду троє невідомих вимагали гроші у юнака та підрізали його ножем. У дитячій лікарні хлопцю надали меддопомогу й відпустили додому.