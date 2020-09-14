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Надзвичайні новини

На Молодіжному невідомі порізали неповнолітнього заради грошей

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 1 140

 

Рана різана, не проникаюча

14 вересня надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої» про те, що на проспекті Лесі Українки під час конфлікту хлопець 15 років отримав ножове поранення живота. Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, попередній діагноз – різана рана черевної порожнини, не проникаюча.


Потерпілого ушпиталили до дитячої лікарні. Після огляду відпустили додому. Поліція з'ясовує обставини інциденту.


За інформацією з оперативної довідки пресслужби виконкому, конфлікт стався біля будинку №45 на проспекті Лесі Українки. Біля під'їзду троє невідомих вимагали гроші у юнака та підрізали його ножем. У дитячій лікарні хлопцю надали меддопомогу й відпустили додому.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Молодіжний ножове поранення несовершеннолетние
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