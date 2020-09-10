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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині легковик в'їхав у бетонне огородження

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 902

 

Водія та пасажирку ушпиталили

10 вересня близько 2.00 на 265-му кілометрі автодороги «Київ – Харків», поблизу села Широке (колишній Великобагачанський район), ВАЗ-21099 в'їхав у бетонне огородження. За кермом був 49-річний водій, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Внаслідок ДТП водія та 44-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями ушпиталили до лікарні.


Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.  

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП
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