На Полтавщині легковик в'їхав у бетонне огородження

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10 вересня близько 2.00 на 265-му кілометрі автодороги «Київ – Харків», поблизу села Широке (колишній Великобагачанський район), ВАЗ-21099 в'їхав у бетонне огородження. За кермом був 49-річний водій, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Внаслідок ДТП водія та 44-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями ушпиталили до лікарні.





Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.