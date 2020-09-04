Вирок отримав житель Полтавщини, який під приводом купівлі мопеда викрав його

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 303

Обвинувачений попросив проїхатися на мопеді. Коли це вдалося зробити, чоловік поїхав геть. Викрадений мопед заховав у власному гаражі

Пирятинський районний суд 3 вересня виніс вирок чоловіку, який викрав мопед. Це сталося цієї весни. Обвинувачений знайшов на сайті olx.ua об'яву про продаж мопеду Yamaha Jog 39 Zr за $650, що є еквівалентом 17 650 грн. 2 квітня «покупець» домовився з продавцем про зустріч, яка сталася в Пирятині біля автостанції №1. Під приводом перевірки технічного стану мопеду обвинувачений попросив проїхатися на ньому. Після чого поїхав геть.





На викраденому транспорті доїхав до Прилук, де заховав його у власному гаражі. Щоб чоловіка було складніше знайти, він викинув сім-карту та мобільний телефон, з яких телефонував продавцю.





Згідно з висновком експертизи від 12 травня, мопед вартував 7 265 грн.





У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому злочині визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся. Пояснив, що збитки потерпілому відшкодував у повному обсязі.





Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Покарання у вигляді трьох років обмеження волі замінили іспитовим строком на один рік.





Текст вироку тут.