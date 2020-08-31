У Кременчуцькому районі викрили жінку, яка займалася браконьєрством на воді

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 576 Коментарів: 2

31 серпня водні поліцейські Кременчуцького відділу спільно з представниками ГО «Стоп Корупції» виявили жінку, яка займалася незаконною риболовлею на водосховищі в районі села Максимівка Кременчуцького району. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.





Місцева 45-річна мешканка «рибалила» сіткою на гумовому човні. Таким чином жінка спіймала 20 кілограмів риби. Сума збитків, заданих природним біоресурсам, становить понад 40 тисяч гривень.





Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.