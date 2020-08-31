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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі викрили жінку, яка займалася браконьєрством на воді

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 576 Коментарів: 2

 

Зловила сіткою 20 кілограмів риби

31 серпня водні поліцейські Кременчуцького відділу спільно з представниками ГО «Стоп Корупції» виявили жінку, яка займалася незаконною риболовлею на водосховищі в районі села Максимівка Кременчуцького району. Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


Місцева 45-річна мешканка «рибалила» сіткою на гумовому човні. Таким чином жінка спіймала 20 кілограмів риби. Сума збитків, заданих природним біоресурсам, становить понад 40 тисяч гривень.


Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: браконьерство рибалка жінка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

917
jondin:
Сьогодні, 11:41

помоему го стоп корупция не тем занимается или они тоже любят ччай с малецким пить


7 0
937
Angel737:
Сьогодні, 12:35

Ну что ты им будешь делать.

Ну не хотят Дармоеды, на завод до станка идти работать!


1 0

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