Неподалік зупинки «Вул. Гвардійська» підкоптилися дві машини

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Вогонь з однієї автівки перекинувся на іншу

У ніч на 27 серпня на проспекті Свободи, біля будинку № 122/42, горіли автівки. У Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС повідомили, що горів легковий автомобіль Toyota Camry чорного кольору. Вогонь розповсюдився на ЗАЗ-110307 сірого кольору.





На автомобілі ЗАЗ-110307 згоріло заднє ліве колесо, частково пошкоджено лакофарбове покриття на площі один квадратний метр. Щодо Toyota Camry, то там вогонь пошкодив лобове скло, передні праві двері, передній правий поріг, відсік двигуна.





Причина пожежі встановлюється.



