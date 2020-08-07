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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 510 гривень штрафу має заплатити пенсіонерка, яка виростила макову плантацію

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 157

 

Правоохоронці знайшли на городі жінки майже 120 рослин снотворного маку

Котелевський районний суд 7 серпня виніс вирок уродженці Котелевського району, яку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).


Маковим «промислом» пенсіонерка почала займатися у квітні цього року. Під час обробітку овочевих культур на власному городі жінка виявила самосійні рослини снотворного маку. Обвинувачена вирішила не знищувати мак, а залишила дозрівати. Жінка доглядала за маком: прополювала та виривала бур'яни.


14 липня до пенсіонерки завітали з обшуком правоохоронці. На городі вони виявили та вилучили 116 рослин снотворного маку.


Жінка визнала свою вину. Суд оштрафував її на 510 гривень.


Вирок може бути оскаржений. З текстом вирок можна ознайомитися тут

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: interfax.com.ua
Теги: мак пенсионерка
компанія «Інтера Люкс»

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