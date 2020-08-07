На Полтавщині 510 гривень штрафу має заплатити пенсіонерка, яка виростила макову плантацію

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Правоохоронці знайшли на городі жінки майже 120 рослин снотворного маку

Котелевський районний суд 7 серпня виніс вирок уродженці Котелевського району, яку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).





Маковим «промислом» пенсіонерка почала займатися у квітні цього року. Під час обробітку овочевих культур на власному городі жінка виявила самосійні рослини снотворного маку. Обвинувачена вирішила не знищувати мак, а залишила дозрівати. Жінка доглядала за маком: прополювала та виривала бур'яни.





14 липня до пенсіонерки завітали з обшуком правоохоронці. На городі вони виявили та вилучили 116 рослин снотворного маку.





Жінка визнала свою вину. Суд оштрафував її на 510 гривень.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вирок можна ознайомитися тут.