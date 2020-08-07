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На Крюківському мосту Fiat «наздогнав колегу»

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 1 164

 

Зіткнулися дві машини однієї марки

Сьогодні вранці, 7 серпня, на Крюківському мосту сталася ДТП без постраждалих. Патрульна поліція повідомила, що водій автомобіля Fiat не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем такої ж марки.


На місці працюють патрульні.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП Крюківський міст
компанія «Інтера Люкс»

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