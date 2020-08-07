На Крюківському мосту Fiat «наздогнав колегу»

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 1 164

Сьогодні вранці, 7 серпня, на Крюківському мосту сталася ДТП без постраждалих. Патрульна поліція повідомила, що водій автомобіля Fiat не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем такої ж марки.





На місці працюють патрульні.



