На Кременчуцькому водосховищі браконьєри на 12 сіток виловили 134 кг риби

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19 липня на Кременчуцькому водосховищі браконьєри на 12 сіток виловили 134 кг риби, повідомляє управління оперативного реагування Держрибагентства.





Під час рейду держінспектори викрили грубе порушення Правил рибальства. Двоє громадян здійснювали незаконний вилов риби з дюралевого човна за допомогою 12 сіток. Таким способом їм вдалося впіймати 134 кг риби: плітка – 354 шт., синець − 279 шт., плоскирка − 183 шт., судак − 141 шт., лящ − 52 шт., чехоня – 27 шт., окунь − 15 шт. та карась сріблястий − 13 шт.





Інцидент стався на Кременчуцькому водосховищі, поблизу с. Велика Андрусівка Олександрійського району Кіровоградської області. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 145 095 грн.





На осіб оформлено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції України. Матеріали справи направлено для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Заборонені знаряддя лову, човен з підвісним двигуном «Honda», автомобіль «ВАЗ» з причепом та незаконно добуті водні біоресурси вилучено до рішення суду.





Держрибагентство закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію» відомства: 0 (800) 50-52-50.





Довідка:

Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. №1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за одну незаконно виловлену особину судака становить 510 грн, ляща – 170 грн, чехоні – 136 грн, синця та плітки – по 85 грн, плоскирки – 34 грн, окуня і карася сріблястого – по 17 грн.