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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області подружжя та депутата сільради спіймали на крадіжці нафти

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 231 Коментарів: 1

 

Підозрювані проникли до сховища

На Полтавщині викрили трьох осіб на крадіжці нафти поблизу одного із сіл Лохвицького району. Як повідомила пресслужба прокуратури Полтавської області, 18 липня троє жителів Лохвицького району зірвали опломбування на сховищі та через гумовий шланг із приєднаною помпою відкачали близько двох кубометрів нафти (близько 1,7 тонни, - автор). Суму збитків нафтогазовидобувному управлінню «Полтаванафтогаз» встановлюють.


Через кілька годин вони повернулися до цього ж сховища і почали відкачувати нафту, але їх викрили. Двоє із затриманих є подружжям, а їхній знайомий – депутатом сільської ради.


Наразі усім трьом особам повідомлено про підозру у крадіжці та незакінченому замаху на крадіжку, поєднаними з проникненням у сховище, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pol.gp.gov.ua
Теги: крадіжка нефть
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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andre2102:
Сьогодні, 14:09

тут  статья с конфискацией ??? или как???


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