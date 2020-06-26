Організаторів онлайн-обмінників, через які пройшло $42 млн, затримали на Полтавщині

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 667

Чоловіки створили 20 нелегальних криптовалютних обмінників, через які провели понад $42 млн — зловмисників затримали

Троє мешканців Полтавщини створили 20 криптовалютних обмінників. Протягом двох років зловмисники легалізували та обготівкували близько $42 млн здобутих злочинним шляхом.





Як повідомила прес-служба Департаменту кіберполіції, Головне слідче управління, Департамент кіберполіції та Офісу генерального прокурора затримали трьох чоловіків, які надавали незаконні послуги.





Троє мешканців Полтавщини організували злочинну схему з легалізації коштів, які були отримані за допомогою хакерських атак на міжнародні компанії та за допомогою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, викрадення коштів з банківських рахунків іноземних компаній та громадян. Також зловмисники пропонували обмін електронних грошей, обіг яких заборонений в Україні.









Чоловіки розробили близько 20 онлайн-обмінників та розмістили оголошення в даркнеті. Протягом 2018-2019 років вони здійснили операцій у криптовалютах на близько $42 млн.





Під час обшуків в офісах правоохоронці вилучили комп’ютери, зброю, боєприпаси та гроші - понад $200 тис. Під час попереднього огляду кіберполіцейські виявили цифрові докази злочинної діяльності.